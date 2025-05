Letzte Abi-Prüfungen stehen an

Bei mir ist es schon ordentlich was her und wie ich das alles damals geschafft habe, bleibt mir bis heute etwas schleierhaft: Aber ich habe mein Abitur glücklicherweise bereits in der Tasche. Ganz viele Schülerinnen und Schüler in Hessen bald auch. Heute stehen die letzten Prüfungen an, danach ist (auch daran kann ich mich noch gut erinnern) ordentlich Party angesagt. In Frankfurt traditionell im Grüneburgpark. Der sieht im Anschluss an die Feier dann sehr oft so semi-gut aus. Deswegen appelliert Klima- und Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne) bereits jetzt an die Abi-Feier-Meute: "Feiern gehört dazu – und das darf gerne im Grünen und auch im Grüneburgpark stattfinden. Aber genauso wichtig ist es, Verantwortung zu übernehmen: Müll gehört in die Tonnen oder in mitgebrachte Beutel – nicht auf den Rasen oder in die Beete. Und wer auf Toilette muss, nutzt bitte die bereitgestellten WCs." Sinnvolle Tipps. Vorher aber noch an alle, die gleich im Prüfungssaal sitzen: ganz, ganz viel Erfolg!