Ein Mann ist in Hanau an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus - und nahm einen 39-Jährigen fest.

Zeugen alarmierten in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.30 Uhr die Polizei, weil sie Hilferufe aus einer Wohnung in Hanau hörten. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, fanden die Beamten einen schwerverletzten Mann in der Wohnung vor. Der 38-Jährige sei trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an seinen Verletzungen gestorben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann getötet wurde. Noch in der Nacht wurde ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Hintergründe und die Umstände des Todes sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen am Tatort dauern an.