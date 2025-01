Faschingsverein bekommt "Lösegeldbrief" und bietet Rindswürstchen

"Trefft euch am 11. Januar mit 111 kostümierten Höchstern am Dorfbrunnen!" Das fordert ein anonymer Briefschreiber von der Faschingsabteilung des TSV Höchst aus Gelnhausen (Main-Kinzig). Der Brief sieht aus wie ein Lösegeldbrief aus Hollywood-Filmen: aus Zeitungen ausgeschnittene Buchstaben und Wörter, geklebt auf ein weißes Blatt Papier.

Die 111 Kostümierten sollen gemeinsam das Vereinslied singen – morgen, um 14.11 Uhr. Was passiert, wenn die Vereinsmitglieder die Challenge nicht schaffen, verrät der unbekannte Absender nicht. Aber auch nicht, was passiert, sollten sie es schaffen. Trotzdem: Der Verein will es packen und ruft deshalb zur Unterstützung auf. Treffpunkt für Kostümierte ist morgen 13.45 Uhr am Dorfbrunnen von Gelnhausen-Höchst. Jeder Teilnehmer erhalte, so der Verein, eine Nummer und nehme somit an einer Verlosung, die im Anschluss an der alten Feuerwehr stattfindet, teil. Mehr verraten die Jungs und Mädels aber noch nicht - außer, dass es Rindswürstchen gibt. Guten Appetit und viel Erfolg!