Game Over: 26-Jähriger klaut Super-Mario-Kostüm

"Jump and Run", das hat sich wohl ein 26-Jähriger gedacht, der gestern in Schlüchtern (Main-Kinzig) in einem Kleidungsgeschäft war. Er schnappte sich laut Polizei ein Super-Mario-Faschingskostüm, zog es sich in der Umkleidekabine an und ließ seine eigentliche Kleidung in der Umkleide liegen. Vielleicht hat er auf dem Weg einen Stern eingesammelt, jedenfalls spazierte er - im Glauben er sei unverwundbar - einfach so aus dem Laden heraus. Sie lesen richtig: als Super Mario.

Falls Sie nicht wissen, wer Super Mario ist - es ist der nette animierte Italiener im Blaumann Bild © Imago Images

Vielleicht wollte er an dieser Faschings-Challenge in Gelnhausen-Höchst teilnehmen, ich weiß es nicht. Dazu könnte es jetzt eh nicht mehr kommen, denn sein Endgegner war nicht der böse Bowser, sondern die Polizei. Game Over, schreiben die Beamten in der Mitteilung: vorläufige Festnahme, jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren.