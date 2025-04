Osterdeko-Diebe in Fritzlar unterwegs

Was ist hier denn los? Die Stadt Fritzlar (Schwalm-Eder) sucht dringend Schafe und Hühner. Also nicht die in echt, aber die handgefertigten. Denn dort wird gerade die städtische Osterdeko an den Straßenrändern und in Blumenbeeten geklaut - und zwar im relativ großen Stil. Der örtliche Bauhof hat die Holzschafe und -hühner liebevoll in Handarbeit bemalt und auf den Verkehrsinseln in Kreisverkehren aufgestellt. Freundlich lächeln die Schafe einem dort entgegen, die Hühner sitzen sogar in Nestern. Oder besser: saßen! Denn: Von den 15 Schafen sind vier verschwunden, von 16 Hühnern ist nur noch die Hälfte da. Die Holzfiguren werden wohl von ominösen Osterdeko-Dieben eingesammelt. Die Stadt hat den lästigen Langfingern jetzt den Kampf angesagt und einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet, damit die Holzfiguren zurückkommen.