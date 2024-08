Stadt Kassel startet Bürgerbefragung

Wenn Sie in Kassel wohnen, könnten Sie in den kommenden Tagen etwas ungewöhnliche Post bekommen. Der Grund: Die Stadt hat da ein paar Fragen. Ganz konkret: Fühlen sich die Menschen sicher? Gibt es genügend Parks und Spielplätze? Wie sieht es mit Supermärkten in der Nähe aus? 1.500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger bekommen per Post einen Fragebogen zugeschickt, in dem es um ihre Lebensqualität geht. Die Antworten sollen den Verantwortlichen im Rathaus dabei helfen, Schwachstellen zu entdecken und Kassel attraktiver zu machen. Die Ergebnisse, heißt es in einer Mitteilung, fließen in künftige Planungen ein. Deshalb bittet die Stadt darum, die Fragebögen ausgefüllt zurückzuschicken. Die Absender bleiben anonym. Wer möchte, kann den Fragebogen auch online ausfüllen.