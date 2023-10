Tourist in Frankfurt geschlagen und ausgeraubt

Ein Tourist ist in Frankfurt von einer Gruppe von sieben bis acht Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden. Der 27-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag mehrfach gegen den Rücken und Hinterkopf geschlagen und mit Reizgas besprüht worden, teilte die Polizei in Frankfurt mit.

Der Mann kam mit Prellungen am Kopf sowie mit Bauch- und Rückenschmerzen in ein Frankfurter Krankenhaus. Die Täter stahlen die Geldbörse des 27-Jährigen. Sie griffen den Touristen den Angaben zufolge gemeinschaftlich an, nachdem sie eine Bar verlassen hatten. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.