Champions League könnte zum Game Changer werden

Sollte sich die Eintracht am kommenden Wochenende mit dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 17.30 Uhr) zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die Champions League qualifizieren, würde das vieles verändern, die Königsklasse könnte zum Game Ganger werden: emotional, sportlich und vor allem finanziell. Die Antrittsprämie in der Champions League betrug in dieser Saison 18,6 Millionen Euro, in der Europa League belief sie sich auf 4,3 Millionen. Jeder Sieg war in der Königsklasse zusätzliche 2,1 Millionen wert, 500.000 in der Europa League. Was sich alles ändern würde, hier: