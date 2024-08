Europa Open Air - für Ausgeschlafene

Sollten Sie entweder gestern nicht in Frankfurt gewesen sein ODER nicht zu den 0,1 Prozent gehören, die sich in Frankfurt am Mainufer im Ostend eine Wohnung mit Balkon leisten können, dann geht es Ihnen so wie mir: Sie konnten das Europa Open Air mit hr-Sinfonieorchester und -Bigband leider nicht live vor Ort anschauen. Dafür gibt es aber diesen Morgenticker - gepaart mit der Erfindung namens Internet. Hier können Sie sich nicht nur die Highlights, sondern das ganze Konzert anschauen:

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Wenn Sie aber sagen: "Nö, ich les’ zwar den Ticker auf’m Handy, aber da schau ich kein Bewegtbild, ich will meine Stereoanlage am Fernseher dafür auf volle Pulle drehen!" OK! Dann warten Sie bis heute Abend um ca. 22.20 Uhr - nach den tagesthemen. Da läuft das tolle Konzert mit der Spitzen-Kulisse (Hochhäuser! Fluss!!) im Ersten.