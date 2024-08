Kultusminister stellt Anti-Lehrermangel-Maßnahme vor

Ich hatte es heute schon erwähnt: Es ist letzter offizieller Ferientag (obwohl das Wochenende ja gefühlt schon noch dazu gehört). Am Montag aber, da hilft alles nichts, geht die Schule wieder los, ... wenn denn genug Lehrkräfte da sind.

Oft ist das aber nicht der Fall: Seit Jahren, ach, eigentlich Jahrzehnten, mangelt es an Lehrerinnen und Lehrern. Heute um 10 Uhr will Kultusminister Armin Schwarz (CDU), quasi der Chef der Schulen in Hessen, einen Plan vorstellen, wie man dem Problem - wenigstens ein kleines bisschen - entgegensteuern kann.

Wer einen Master, ein Diplom oder einen Magister in einem passenden Fach (also Germanistik studiert = Deutsch, Anglistik = Englisch, Geschichte, ...) gemacht hat, soll in Zukunft nach erfolgreichem Referendariat durchgängig in einem (!) Schulfach unterrichten können. Bis zuletzt waren immer noch zwei Schulfächer gefordert. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle noch in diesem Jahr in den Landtag eingebracht werden. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass bundesweit inzwischen jede zehnte Lehrkraft Quereinsteiger ist.