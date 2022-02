Gedenktafel für Holocaust-Überlebende Blanka Zmigrod enthüllt

In Frankfurt haben gestern mehrere hundert Menschen an die polnisch-jüdische Holocaust-Überlebende Blanka Zmigrod erinnert. Sie war vor genau 30 Jahren, am 23. Februar 1992, von einem schwedischen Rechtsterroristen im Frankfurter Westend erschossen worden. In Anwesenheit von Angehörigen Zmigrods wurde eine Gedenktafel im Kettenhofweg enthüllt.

Die Tat hatte damals für Entsetzen gesorgt - und geriet doch in Vergessenheit. Erst der Student Ruben Gerczikow sorgte dafür, dass das Opfer wieder sichtbar wurde. Er startete 2021 eine Online-Petition, damit am Tatort nun eine Gedenktafel an Blanka Zmigrod erinnert, die ihr halbes Leben in Frankfurt verbrachte.