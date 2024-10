Brückenprüfung am Main

Ich möchte Sie immer mal wieder an unserem redaktionseigenen Kalender teilhaben lassen. Da habe ich etwas gefunden, was vor einigen Wochen noch kein Grund für einen Pressetermin gewesen wäre. Es handelt sich um eine – ich vorverurteile, aber nur kurz – schnöde Brückenprüfung des Arthur-von-Weinberg-Stegs in Fechenheim vom Frankfurter Dezernat für Mobilität und das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE). Klingt alles nur so mäßig spannend, ist aber wahnsinnig wichtig; wir erinnern uns an die Carolabrücke in Dresden. Wenn es kracht, ist es eben zu spät mit dem Prüfen.

Was wird gemacht: Diese Brücke, ihres Zeichens eine Stabbogenbrücke, die Fechenheim und Offenbach-Bürgel verbindet, wird mit einem Untersichtgerät inspiziert. So könnten auch schwer zugängliche Stellen besonders gründlich kontrolliert werden – quasi vom Wasser aus. Während der Brückenarbeiten muss der Mainverkehr an dieser Stelle von einem kleinen Boot aus umgeleitet werden. Die ASE hatte erst am Freitag die Deutschherrnbrücke für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.