Gewerkschaft stellt hessischen Ausbildungsreport vor

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat für seinen hessischen Ausbildungsreport 2024 speziell die Qualität der Ausbildung in den Fokus genommen. Zudem sei auf die Rolle der Ausbilder und Ausbilderinnen geschaut worden, teilte der DGB Hessen-Thüringen mit. Der jüngste Report soll heute um 10.30 Uhr in Wiesbaden vorgestellt werden. In Deutschland seien noch nie so viele junge Menschen ohne Berufsabschluss geblieben wie heute, beklagte die Gewerkschaft. In Hessen betreffe das 21,6 Prozent in der Altersgruppe der 20- bis 34-Jährigen. Zugleich klagten Unternehmen über einen wachsenden Fachkräftemangel. Nach den Worten des DGB ist dies ein Widerspruch, der Fragen aufwirft.