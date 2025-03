Für Erkenntnisse in der Krebsforschung: Übergabe des Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preises 2025

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die in der Medizin in Deutschland vergeben werden. Heute - an Paul Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März - wird er traditionell in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Er geht diesmal an Andrea Ablasser, Glen Barber und Zhijian J. Chen.

Die Preisträger haben, wie die Paul-Ehrlich-Stiftung mitteilt, den cGAS-STING-Signalweg entdeckt - die Alarmanlage des Körpers, die anschlägt, wenn DNA bei Infektionen oder Krebs in das Plasma einer Zelle eindringt. Sie rufe sofort die "Polizei" des angeborenen Immunsystems auf den Plan. Arzneimittel, die in diesen Signalweg eingreifen, befänden sich derzeit in Entwicklung. Der Preis ist mit 120.000€ dotiert.