Nach dem Sieg gegen Ajax Amsterdam geht es für Eintracht Frankfurt im April in der Europa League weiter. Gegner ist dann Tottenham, das sich am Donnerstagabend ebenfalls im Achtelfinale durchsetzte.

Veröffentlicht am 13.03.25 um 22:54 Uhr

Videobeitrag Krösche: "Verdient im Viertelfinale" Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der nächste Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League steht fest. Die Hessen treffen im Viertelfinale auf die Tottenham Hotspur.

Während die Frankfurter im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam keine Probleme hatten (4:1), ging es beim Spiel der Spurs gegen Alkmaar deutlich enger zu - auch, weil der Club aus der Premier League das Hinspiel mit 0:1 verloren hatte. Am späten Donnerstagabend reichte dann aber ein 3:1-Sieg zum Weiterkommen.

Eintracht zuerst auswärts

Gespielt wird am 10. und 17. April. Die Eintracht muss zuerst auswärts ran und hat das Rückspiel dann wie gegen Ajax Amsterdam im eigenen Stadion.

Sollte sich die Eintracht im Viertelfinale durchsetzen, trifft sie im Halbfinale auf den Sieger der Partie Lazio Rom gegen Bodö/Glimt. Die Halbfinal-Spiele finden am 1. und 8. Mai statt, die Frankfurter hätten zuerst Heimrecht. Das Finale steigt dann am 21. Mai in Bilbao.

Erinnerungen an Champions-League-Spiele gegen Tottenham

Mit Tottenham hatten sich die Frankfurter zuletzt in der Gruppenphase der Champions League 2022/2023 gemessen. Die Partie in Frankfurt endete damals 0:0, auswärts verloren die Hessen mit 2:3.