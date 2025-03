Müllsammel-Aktionen in mehreren hessischen Städten

Schon mal vorab vielen Dank an alle, die sich am Wochenende buchstäblich die Hände schmutzig machen - und an alle, die sich noch spontan dazu entschließen, aber eigentlich wär's natürlich schön, man bräucht's nicht: In vielen hessischen Städten, Gemeinden und Kommunen finden Müllsammel-Aktionen im Rahmen der Umweltkampagne "Sauberhaftes Hessen" statt.

In Friedberg (Wetterau) werden im gesamten Stadtgebiet inkl. aller Stadtteile die Müllsäcke vollgemacht. In Gernsheim (Groß-Gerau) gehts am Bauhof um 9 Uhr los, in Königstein (Hochtaunus) gibt es eine Aktion, in Rüsselsheim-Bauschheim (Groß-Gerau) und in Darmstadt-Eberstadt. Aber auch andernorts und ohne Aktion: Müll aufheben = grundsätzlich einfach 'ne gute und korrekte Sache. Nur so nicht:

Das Kasseler Long-Covid-Zentrum für Kinder und Jugendliche bekommt vom Bund 1,3 Millionen Fördergelder. Das teilt jetzt der Klinikverbund "Gesundheit Nordhessen" mit. Das Zentrum im Kasseler Klinikum ist das einzige seiner Art in ganz Hessen. Long Covid bei jungen Menschen sei noch immer ein großes Problem, es gebe immer wieder Neuerkrankungen, sagte der Klinikverbund. Betroffene Kinder und Teenager könnten manchmal nicht mehr zur Schule gehen oder Sport treiben, einige liegen immer im Bett, weil sie zu schwach sind. Das Kasseler Zentrum betreut im Moment rund 100 Patientinnen und Patienten - stationär, aber auch zu Hause. Mit dem Geld soll etwa neues Personal eingestellt werden.

08:51 Uhr Frau angefahren - Fahrerflucht! Eine 22-jährige Frau aus Groß-Gerau wurde gestern Abend gegen 18.30 Uhr in Nauheim (Groß-Gerau) angefahren. Ein schwarzer Kleinwagen habe sie an der Einmündung Berzallee/Waldweg angefahren und hierdurch leicht verletzt, so die Polizei. Die Fußgängerin wurde frontal erfasst und stürzte zu Boden. Anschließend setzte das Fahrzeug zurück, fuhr einen Bogen um die verletzte Frau und fuhr in Richtung Waldstraße davon. Die Verletzte kam per Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus - und jetzt sucht die Polizei natürlich Zeugen: Wer was gesehen hat, soll sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung setzen.

08:44 Uhr Fun-Facts über Schmetterlinge - zum Ehrentag Wir sind heute auffallend tierisch unterwegs: Bären, Tiger und Schildkröten - aber klar: Mitte März erwacht die Natur so langsam. Deswegen geht es Naturschützern auch um den Schmetterling: Heute am 14. März ist nicht nur einfach "Schmetterling-Tag", nein, es ist sogar der "Erfahre mehr über Schmetterlinge-Tag". Laut Naturschutzbund (Nabu) sind schon wegen einigen warmen Tagestemperaturen ein paar Schmetterlinge aus ihren Winterquartieren rausgeflattert (falls jemand einen sieht, freut sich der Nabu, wenn man’s hier meldet ). Nnun müssen wir natürlich noch etwas über die Tiere lernen, sonst wäre der Hinweis auf den Tag ja quatsch. Wussten Sie etwa...

dass der Zitronenfalter bei bis zu minus 20 Grad überwintert und fast all sein Wasser aus dem Körber ablässt?

bei bis zu minus 20 Grad überwintert und fast all sein Wasser aus dem Körber ablässt? Oder dass der Diestelfalter ein Wanderfalter ist, der im Jahresverlauf von Nordafrika nach Nordeuropa fliegt - und zurück?

ein Wanderfalter ist, der im Jahresverlauf von Nordafrika nach Nordeuropa fliegt - und zurück? Oder kennen Sie den Brombeerzipfelfalter? Immerhin der einzige in Deutschland, dessen Flügelunterseiten grün sind! Diese und noch mehr Facts über die Butterflieger (frei übersetzt) haben die Kollegen des MDR zusammengetragen. Ein Zitronenfalter faltet in Wirklichkeit gar keine ... jap. Bild © picture-alliance/dpa

Die Bahn modernisiert ab Ende April im und in der Nähe des Bahntunnels: Ab dem 28. April werden laut Deutscher Bahn Schienen, Weichen und die Tunnelnotbeleuchtung auf der S-Bahn-Strecke zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost erneuert. Dies bringe Sperrungen nachts und am Wochenende mit sich. Fahrgäste müssen auf Busse und Regionalzüge ausweichen. Eine Sperrung kommt selten allein, die nächste ist auch schon angekündigt: In den Schulferien vom 4. Juli bis zum 18. August sowie vom 2. bis zum 20. Oktober erforderten Arbeiten an den unterirdischen Stationen Frankfurt-Mühlberg, Offenbach-Kaiserlei, Offenbach-Ledermuseum und Offenbach-Marktplatz eine komplette Streckensperrung. Ziel sei unter anderem ein besserer Brandschutz.

08:22 Uhr Update: A7-Sperrung aufgehoben Heute Morgen hatten sich mehrere Lkw auf der A7 nahe der hessisch-bayerischen Grenze festgefahren. So verzwickt, dass die Autobahn gesperrt wurde. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Die Räumfahrzeuge waren vor Ort und eben bekomme ich die Info, dass die Sperrung wieder aufgehoben ist. Der dicke Stau, der dort noch herrscht, wird zwar noch etwas bestehen, aber sollte langsam abgebaut und dann hoffentlich bald ganz verschwunden sein. Gute und sichere Fahrt, Ihnen - egal wo Sie fahren!

08:19 Uhr Taxifahrer rettet Rentner vor Schockanruf-Betrug Diese Taxifahrt war ihr Geld eindeutig wert: Ein Rentner in Bad Nauheim (Wetterau) ist in dieser Woche von Telefonbetrügern hereingelegt worden. Die übliche Masche: Ein Unfall sei passiert - angeblich eine nahestehende Person ist dran Schuld - Geld her, sonst schlimme Konsequenzen. Sie kennen das ja. Als der Mann aber im Taxi zur Bank saß, um dort dann 47.000 Euro abzuheben, sei der Taxifahrer auf den Mann aufmerksam worden, das teilte gestern die Polizei mit. Er habe Gesprächsfetzen und die immer wieder eintrudelnden Anrufe bei dem Mann gehört - daraufhin habe er den Senior überzeugt, das Telefonat zu beenden und gemeinsam zur Polizeistelle in der Kurstadt zu fahren. Wäre der Taxifahrer nicht gewesen, so die Polizei, der Mann hätte das Geld übergeben.

08:11 Uhr Top-Thema Schwerer Unfall auf A5 - Auto prallt gegen parkenden Lkw Auf der A5 bei Frankfurt ist heute Nacht gegen 1 Uhr ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige war vom Frankfurter Nordwestkreuz in Richtung Norden unterwegs. Laut Polizei kam er von der Fahrbahn in einer Kurve ab, fuhr erst über den Standstreifen und dann auf einen in einer Nothaltebucht geparkten Lkw auf. Daraufhin sei der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Ein dahinter fahrendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und fuhr ebenfalls auf den verunfallten Pkw. Videobeitrag Video Der Wagen des Unfallfahrers nach dem Aufprall auf den Lkw. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags Der 51-jährige Verletzte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll jetzt noch genauere Details zum Unfall klären. Immerhin hat der Unfall kaum Auswirkungen auf den Berufsverkehr: Alle Fahrstreifen, die teilweise die ganze Nacht gesperrt waren, wurden eben gerade freigegeben. Die Bergungsarbeiten seien abgeschlossen.

Die A7 an der hessisch-bayerischen Grenze sieht heute morgen gar nicht gut aus: Zwischen Bad Brückenau-Volkers und dem Fuldaer Dreieck ist momentan die Fahrbahn gesperrt. Laut Polizei hatten sich mehrere Lkw an einer Steigung im Schnee festgefahren; ein weiterer Lkw dachte wohl, er schaffe das besser und hat sich dann auf dem linken Fahrstreifen festgefahren. Grade wird versucht, das ganze zu entzerren. Räumfahrzeuge probieren, vor Ort klar Schiff zu machen. Wie lange das Ganze dauert, konnte uns die Polizei noch nicht sagen. Aktuell staut es sich vor der Sperrung über 10 km - in der Gegenrichtung ist wegen der Straßenverhältnisse 11 km stockender Verkehr.

Um ca. 15 Uhr tagt heute der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunk, also unser Kontrollgremium. In seiner Sitzung soll es schwerpunktmäßig um die Vorkehrungen für akute Berichterstattung im Falle von Anschlägen oder Katastrophen sein. Außerdem geht es um einen Vorfall am Rande einer "Hallo Hessen"-Sendung. Wenn Sie wollen und mögen, können Sie zuhören und zuschauen: Der Rundfunkrat lädt zur digitalen Teilnahme ein.

Heute Nacht ist an der Wasserkuppe nochmal ordentlich Schnee runtergekommen. Morgenticker-Leserin Marina Kadner schrieb uns, dass es auch noch heute Morgen anhaltend und kräftig in Poppenhausen (Wasserkuppe) schneit. "Die Wasserkuppe ist im dichten Nebel nicht zu sehen", schreibt mir Marina Kadner aus der Rhön. Bild © Marina Kadner aus Poppenhausen Heute kann es hier und dort noch regnen und schneien, später wird es meist trocken mit maximal vereinzelten Schauern. Es werden Höchstwerte von 4 Grad im Upland bis 8 Grad im Rhein-Main-Gebiet erreicht, auf den Bergen werden es 0 bis 3 Grad. Richtung Wochenende sieht das Wetter etwas besser aus: Morgen teils dichte Wolken, teils Sonne, bis zu 10 Grad - und am Sonntag oft sonnig und vor allem trocken, bis 11 Grad.