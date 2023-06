Von einer umzäunten Weide in der Nähe des Forellenhofs an der L3161 bei Grebenau (Vogelsberg) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag 15 Lämmer gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, handelt es sich um Jungtiere der Rassen Schwarzkopf, Merino und Suffolk im Wert von rund 2.250 Euro. Zeugen sollen sich melden.