Nach einem Unfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer bei Hünfelden (Limburg-Weilburg) schwer verletzt wurde, ist der mutmaßliche Verursacher geflüchtet.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag war ein Pkw auf die B417 eingebogen, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Autofahrer musste bremsen, der 16-Jährige fuhr auf und stürzte. Er kam zunächst in ein Krankenhaus und dann in eine Fachklinik. Der erste Pkw habe noch kurz abgebremst, sei dann aber weggefahren, so die Polizei.