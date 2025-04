Tötungsdelikt in Wetzlar

Der tatverdächtige Mann, der eine Jugendliche in Wetzlar erschossen haben soll, ist an seinen Verletzungen gestorben. Er soll über mehrere Monate eine Beziehung mit der 17-Jährigen gehabt haben, die diese beendet hatte.

Veröffentlicht am 08.04.25 um 12:48 Uhr

Polizeiabsperrung nahe dem Tatort in Wetzlar-Blasbach.

Polizeiabsperrung nahe dem Tatort in Wetzlar-Blasbach. Bild © hr

Ein 32 Jahre alter Mann, der gemeinsam mit einer 17-Jährigen mit Schussverletzungen auf einem Feldweg in Wetzlar-Blasbach aufgefunden worden war, ist seinen Verletzungen am Montag erlegen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Wetzlar am Dienstag mit.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die 17-Jährige war nach der Tat am Donnerstagmorgen mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, wo sie starb.

Jugendliche beendete Beziehung

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll der 32-Jährige der Jugendlichen aufgelauert und auf sie geschossen haben. Danach richtete er die Waffe gegen sich selbst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft führten die beiden vor mehreren Monate eine Liebesbeziehung, die dann von der 17-Jährigen beendet wurde.

Der verstorbene Tatverdächtige soll keine Erlaubnis für das Führen einer Schusswaffe besessen haben und diese illegal erworben haben.

Weitere Informationen Hilfe bei Gewalt gegen Frauen Bei akuter Gefährdung: Polizeinotruf 110



Wenn Sie als Frau von häuslicher Gewalt betroffen sind, können Sie rund um die Uhr kostenfrei das Hilfetelefon anrufen unter der Nummer 08000/116016 oder hier Beratung und Hilfe finden . Der Weiße Ring hilft Opfern von Gewalt.



Auch Männer, die ein Aggressions- und Gewaltproblem haben, können (frühzeitig) Hilfe und Beratung bekommen. In der "Wegweiser"-Broschüre der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt werden Anlaufstellen in Hessen aufgelistet. Ende der weiteren Informationen