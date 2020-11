Zum Artikel Ludwigshafen abgeschossen : Wetzlar feiert höchsten Sieg in Erstliga-Vereinsgeschichte

Was für ein Triumph: Mit dem höchsten Sieg ihrer über 20-jährigen Bundesliga-Geschichte hat sich die HSG Wetzlar an die Spitzengruppe der Tabelle herangekämpft. Dabei sah es zu Beginn gegen die Eulen aus Ludwigshafen gar nicht so gut aus. [mehr]