Unfall in Dieburg

Unfall in Dieburg 18-Jährige von Auto erfasst

Eine 18 Jahre alte Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall an einer Bahnunterführung in Dieburg verletzt worden.

Nach Polizeiangaben lief sie zwischen an einer Ampel wartenden Autos hindurch, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 38 Jahre alte Fahrer habe den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern können. Die 18-Jährige kam ins Krankenhaus.