Auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld ist ein 25-Jähriger niedergestochen worden.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte ein 23-Jähriger in der Nacht zum Samstag unvermittelt auf das Opfer eingeschlagen. Im Laufe der Auseinandersetzung zog er ein Messer und stach auf den Älteren ein. Der Angreifer flüchtete, konnte aber wenig später festgenommen werden. Der 25-Jährige kam in eine Klinik, Lebensgefahr bestehe nicht, so die Behörden.

Bereits am Freitag waren zwei minderjährige Mädchen auf dem Lullusfest von zwei Männern mit Messern bedroht worden. Sie flüchteten und suchten eine Polizeiwache auf. Die Verdächtigen wurden später auf dem Fest von einer Streife festgenommen.