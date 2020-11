Zum Artikel 20 bestätigte Corona-Infektionen : Bewohner von Kasseler Flüchtlingsheim in Quarantäne

Nach etlichen Corona-Infektionen in einer Sammelunterkunft in Kassel-Bettenhausen müssen 60 Menschen in Quarantäne und eine Schule und ein Hort vorerst schließen. Auch in Hersfeld-Rotenburg bleiben Schulen zu. [mehr]