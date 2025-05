28-Jähriger randaliert in Pfungstädter Kirche

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag in einer katholischen Kirche in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) randaliert und Asche verstreut.

Laut Polizei gab der Mann an, dass es sich um die Asche eines verstorbenen Verwandten handelte. Die Ermittler prüfen noch, ob es sich um menschliche Asche handelt. Er zerstörte außerdem drei sakrale Figuren und richtete damit "irreparablen" Schaden an, teilte die Polizei mit.