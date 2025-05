Mann kollidiert in Frankfurt mit Polizeiwagen

Bei einem Polizeieinsatz auf der A648 bei Frankfurt ist am Mittwoch ein 30-Jähriger mit einem Einsatzwagen zusammengestoßen.

Veröffentlicht am 22.05.25 um 15:01 Uhr

Verletzt wurde niemand. Die Polizisten hatten das Blaulicht eingeschaltet, um einen 83-Jährigen anzuhalten, der offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und der in Gewahrsam genommen wurde. Der 83-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei im oberen vierstelligen Bereich.