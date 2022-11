30-jährige Frau stirbt in Darmstadt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt ermitteln wegen einer mutmaßlichen Tötung im Johannesviertel. Nachdem dort eine sterbende Frau gefunden wurde, konnte ein Verdächtiger festgenommen werden.

In einer Wohnung im Darmstädter Johannesviertel ist am Donnerstag offenbar eine 30 Jahre alte Frau getötet worden. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft laut einer gemeinsamen Pressemitteilung aus. Demnach wurde die 30-Jährige gegen 15.45 Uhr mit Verletzungen in einer Wohnung gefunden. Herbeigerufene Rettungskräfte hätten ihr Leben nicht mehr retten können. Die Frau starb noch vor Ort.

Unweit des Tatorts sei kurz darauf ein 25-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden. Er gilt der Mitteilung zufolge als Verdächtiger. Im Rahmen der Ermittlungen wurde nach der Festnahme der Martin-Luther-King-Ring in Darmstadt zeitweise voll gesperrt.

Staatsanwaltschaft will frühestens am Freitag informieren

In welcher Beziehung das Opfer und der 25-Jährige standen, war am Donnerstagabend nicht bekannt. Ebenso wenig gab es Informationen darüber, wer die Frau in der Wohnung fand und weswegen der Martin-Luther-King-Ring gesperrt wurde.

Weitere Details will die Darmstädter Staatsanwaltschaft frühestens im Laufe des Freitags veröffentlichen.