50 Haushalte in Bischofsheim nach Verkehrsunfall zeitweise ohne Strom

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat am Freitag in Bischofsheim (Groß-Gerau) einen Unfall mit einem Schaden von 220.000 Euro verursacht und für einen zweieinhalb stündigen Stromausfall in rund 50 Haushalten gesorgt.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitagmittag leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Er verlor demnach beim Abbiegen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Auto und beschädigte zwei parkende Fahrzeuge sowie einen Stromverteilerkasten. Rund 50 Haushalte waren in der Folge für etwa zweieinhalb Stunden vom Stromnetz getrennt. Der Sachschaden an den den drei Fahrzeugen und den Verteilerkasten wird auf rund 220.000 Euro beziffert.