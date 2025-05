Wetterumschwung in Hessen

Der Wetterumschwung ist im vollen Gange: Es wird kühler und in mehreren Kreisen Hessens sehr nass. Vor allem in Nordhessen sind Starkregen und Überschwemmungen möglich. Aber auch andere Landesteile sind betroffen.

Neben der kühleren Luft bringt der Wetterumschwung auch teils starken Regen mit sich. Am Samstag sind Unwetter mit Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der DWD gab am Samstagnachmittag Unwetterwarnungen für mehrere Kreise heraus. Als Folge seien auch Überschwemmungen möglich.

Es könne über mehrere Stunden zu Starkregen kommen, so könnten innerhalb von einer Stunde bis 30 Liter pro Quadratmeter und punktuell auch mehr fallen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Lokal seien bis zu 50 Liter pro Quadratmeter binnen weniger Stunden nicht auszuschließen.

Mehrere Unwetterwarnungen für hessische Landkreise

Der Schwerpunkt der mehrstündigen Niederschläge liegt demnach voraussichtlich in Nordhessen, aber auch in anderen Landesteilen kann es nach Angaben der hr-Wetterredaktion kräftig schütten. Am späten Nachmittag gab der DWD erste Unwetterwarnungen für den Rheingau-Taunus-Kreis sowie die Kreise Kassel, Werra-Meißner, Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg aus.

Der Höhepunkt der Niederschläge sei laut Prognose am Samstagnachmittag, sagte hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Nach 21 Uhr dann sollte sich das Wetter beruhigen, die Regenfront ziehe Richtung Bayern ab.

Am Sonntag weitgehend trocken

In der Nacht zum Sonntag fällt bei vielen Wolken in der Mitte und im Süden noch verbreitet Regen, im Süden können Gewitter dabei sein. Im Verlauf lässt der Regen nach und von Norden her klart es zeitweise auf. Die Luft kühlt auf 10 bis 4 Grad ab.

Am Sonntag bleibt es größtenteils trocken. Höchstens in Richtung Westerwald können wenige Tropfen fallen. Es ist deutlich kühler als zuletzt mit Höchstwerten von 11 Grad im Upland und bis 16 Grad am Main.

Die neue Woche beginnt durchwachsen: Die Höchstwerte bei einem Mix aus Sonne und Wolken betragen am Montag 11 bis 16 Grad und am Dienstag 13 bis 17 Grad.