Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach ist ein hoher Schaden entstanden. Dort stand die Wohnung eines 86 Jahre alten Mannes in Flammen. Dutzende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Audiobeitrag Audio Großbrand in Offenbach Audio Bild © 5vision.media Ende des Audiobeitrags

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend in die Mittelseestraße in Offenbach gerufen. Dort stand die Wohnung eines 86 Jahre alten Mannes in Flammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

In dem betroffenen Haus sowie zwei weiteren Gebäuden mussten 30 bis 40 Menschen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Sie kamen in einem Bus unter, um sich aufzuwärmen. Verletzt wurde niemand.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro. Sie schließt Brandstiftung nicht aus - die genaue Brandursache soll am Mittwoch geklärt werden. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Nach drei Stunden war das Feuer gelöscht gewesen.