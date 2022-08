Zwei völlig ausgebrannte Fahrzeuge, ein hoher sechsstelliger Schaden und ein Leichtverletzter - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B253 bei Felsberg. Der 83 Jahre alte Fahrer eines Lasters hatte einen Rettungswagen im Einsatz übersehen.

Der Rettungswagen war am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der B253 von Wabern kommend in Richtung Felsberg (beide Schwalm-Eder) mit Sondersignalen unterwegs, wie die Polizei berichtete. In Höhe des Felsberger Ortsteils Rhünda kam es dann zum Zusammenstoß, als ein mit Schotter beladener Lkw von der L3427 auf die Bundesstraße einbog.

Beifahrer im Rettungswagen leicht verletzt

Laut Polizei hatte der 83 Jahre alte Lkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Einsatzwagen übersehen. Der 25 Jahre alte Beifahrer in dem Rettungswagen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 22-jährige Fahrerin und der Lkw-Fahrer blieben dem ersten Anschein nach unverletzt.

Die Arbeiten dauerten am Abend noch an. Bild © hessennews.tv

Alle drei kamen dennoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Rettungswagen hatte keine Patienten an Bord.

Beide Fahrzeuge in hellen Flammen

Die beiden Fahrzeuge fingen Feuer und standen bald vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Lkw und Rettungswagen brannten jedoch komplett aus. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich zur Unfallstelle beordert worden.

Dem Polizeibericht zufolge entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 600.000 Euro. Die Bundesstraße war wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis gegen 20.45 Uhr gesperrt.

