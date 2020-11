Zum Artikel Sturmschäden in Hessen : Bäume stürzen auf Bahnstrecke, Wohnhaus und Straßen

Sturmtief Yulia hat in Hessen zahlreiche Bäume umgeworfen. In Stadtallendorf krachte ein Zug mit 200 Passagieren gegen einen Baum. In Nordhessen nahm ein bewohntes Haus Schaden. Und es traf mehrere Straßen. [mehr]