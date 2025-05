Ein 63-Jähriger ist durch einen Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt worden. Der Mann habe am späten Montagabend im Nidderauer Stadtteil Heldenbergen (Main-Kinzig) mit einem Beil gegen eine Tür geschlagen, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei mit. Außerdem habe er Holz in der Nähe des Hauses angezündet. Als der Mann trotz mehrfacher Ansprache durch die Polizei das Beil nicht abgelegt habe, hätten die Beamten die Schusswaffe eingesetzt. Dabei sei der Mann verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen.