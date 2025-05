Axt-Attacke auf Ex-Freundin in Viernheim

Mit einer Axt soll ein 29 Jahre alter Mann am Freitagmittag in einem Tattoo-Studio in Viernheim (Bergstraße) randaliert haben.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 19:57 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Die Attacken galten nach offenbar seiner Ex-Freundin, wie die Polizei berichtet. Mehrere Streifen waren im Einsatz, die Beamten hätten Schlagstock und Pfefferspray einsetzen müssen. Das 23 Jahre alte Opfer wurde verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Mann wurde festgenommen.