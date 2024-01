Bei einem Alleinunfall in Friedrichsdorf (Hochtaunus) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Der 71-Jährige sei zunächst in Schlangenlinien in den Gegenverkehr geraten, berichtete die Polizei am Mittwoch. Anschließend fuhr er in den Straßengraben und prallte gegen einen Ampelmast. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem als Ursache des Unfalls vom Dienstag.