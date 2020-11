Video

zum Video Brand in Kunststofffirma

Am frühen Morgen ist in einer Lagerhalle einer Kunststofffirma in Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis ein Großbrand ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Gebäude brannte fast vollständig nieder. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. [Videoseite]