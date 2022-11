Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Bad Hersfeld schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der Mann am Freitag einen Lkw überholen, als ihm ein zweiter Lkw entgegenkam. Der 79-Jährige scherte wieder ein, touchierte den ersten Lkw und wurde mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Er kam in eine Klinik.