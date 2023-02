Nach einem Streit in einem Einfamilienhaus in Jossgrund (Main-Kinzig) hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen 82-jährigen Bewohner schwerverletzt und bewusstlos aufgefunden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 47-jähriger anderer Bewohner vorläufig festgenommen. Staatsanwaltschaft Hanau und Kriminalpolizei Gelnhausen haben Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zum Tatablauf dauern an.