Lilien bereiten sich im Allgäu auf die Saison vor

Darmstadt 98 hat seinen Plan für die Vorbereitung veröffentlicht. Wie der Zweitligist mitteilte, kehrt die Mannschaft am 20. Juni ans Böllenfalltor zurück, um medizinische Test zu absolvieren. Das erste Training auf dem Platz ist zwei Tage später am 22. Juni (14 Uhr) angesetzt. Es wird öffentlich stattfinden. Das erste Testspiel planen die Lilien am 29. Juni (14 Uhr) beim Gruppenligisten SV Traisa. Anschließend probt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt noch gegen Viktoria Aschaffenburg (2. Juli/Uhrzeit und Austragungsort offen) und den englischen Club Notts County (9. Juli/18.30 Uhr im eigenen Stadion). Das Trainingslager findet im Allgäu statt. Vom 10. bis 18. Juli halten sich die Lilien in Bad Wörishofen auf - auch dort soll es ein Testspiel geben, der Gegner für den 17. Juli ist noch offen. Am 26. Juli folgt die Generalprobe vor dem Zweitligastart, auch hier sind die genaue Uhrzeit und der Gegner bisher nicht bekannt.