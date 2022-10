Unabhängig voneinander sind zwei Freunde auf der A7 bei Kassel am selben Tag mit Drogen am Steuer erwischt worden.

Weil ihn Zivilpolizisten auf einem Parkplatz der A7 stoppten, wollte sich ein 25 Jahre alter bekiffter Autofahrer aus Bremen von einem Freund abholen lassen. Der 21-Jährige geriet in der Gegenrichtung auf einem anderen Parkplatz allerdings zufällig selbst in eine Kontrolle. Auch das Vortäuschen von Unwohlsein bewahrte ihn nicht vor einem Drogentest, der ebenfalls anschlug. Für seine "Showeinlage" habe er sich später entschuldigt, so die Polizei. Da beide Wiederholungstäter sind, erwarten sie nun 1.000 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Eine mitgereiste nüchterne Person übernahm schließlich die Heimfahrt.