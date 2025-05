Nach Überfall in Habichtswald

Rund anderthalb Jahre hat die Polizei nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Habichtswald ermittelt. Den Durchbruch brachte eine TV-Fahndung in "Aktenzeichen XY... ungelöst": Ihr Modegeschmack verriet zwei zum Tatzeitpunkt erst 16-Jährige.

Veröffentlicht am 26.05.25 um 12:00 Uhr

Die Ermittlungen zum Raubüberfall auf eine Tankstelle in Habichtswald-Ehlen (Kassel) im Dezember 2023 stehen vor dem Abschluss. Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren seien vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Kassel mit. Ein Zeugenhinweis habe die Ermittler auf die Spur der beiden jungen Männer gebracht.

Der Fall war Ende März bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" präsentiert worden - inklusive Videoaufnahmen aus der Tankstelle. Darauf war vor allem der auffällige Kapuzenpullover des einen Täters mit der Aufschrift "Rocky Balboa - The Italian Stallion" zur gleichnamigen Filmserie zu erkennen. Während er bei dem Überfall mit vorgehaltener Pistole Bargeld forderte, hatte der zweite Täter Schmiere gestanden.

Verdächtige lebten zur Tatzeit in Nordhessen

Nach der Ausstrahlung der Sendung waren laut Staatsanwaltschaft mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Einer von ihnen führte sie auf die Spur von zwei jungen Männern, die zur Tatzeit erst 16 Jahre alt waren und damals im Kreis Kassel lebten.

Nach weiteren Ermittlungen wurden Durchsuchungsbefehle für die Wohnungen der nun 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen erwirkt, die mitterweile im Landkreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) und Eisenach (Thüringen) leben. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Verdächtigen sollen sich wegen schweren Raubes verantworten. Wie viel Geld sie damals erbeuteten, ist nicht bekannt. Sie sind vorerst wieder auf freiem Fuß.