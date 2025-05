"Der Verein ist mein Leben"

Tobias Kempe war nach seinem Abschiedsspiel im Lilien-Trikot voller Emotionen. Der Tag sei von vorne bis hinten "unglaublich" gewesen, sagte der Mittelfeldspieler am ARD-Mikro. "Ich muss das erstmal alles sammeln. Großen Dank an alle im Stadion. Mir fehlen die Worte." Kempe hatte mit einem Innenbandriss im Knie gespielt, was "eigentlich nicht möglich" sei, so der 35-Jährige. Der Physio habe jedoch überragende Arbeit geleistet. Die Bedeutung der Lilien fasste Kempe schließlich in einem Satz zusammen: "Der Verein ist mein Leben." Über seine Zukunft wollte er derweil nicht ins Detail gehen, sagte nur: "Jetzt steht wohl erstmal eine Reha an."