Das Pfingstwochenende steht unmittelbar bevor. In Wiesbaden zieht das Pfingstreitturnier Besucher an, andere Ausflugsziele locken ebenfalls. Wie steht es mit der Verteilung von Sonne und Schauern? Ameisen sind in der Natur immens wichtig und arbeiten meist im Verborgenen. Mitunter kommen sie auch ins Haus und sind dort weniger gerne gesehen. Jürgen Sommer, Schädlingsexperte sagt, woran das liegt und was man tun kann. Größere Insekten sind eine wesentliche Bedingung für das Vorkommen spezialisierter Vogelarten wie dem Wiedehopf. Ein Schutzprojekt im Landkreis Groß-Gerau wird von der Umweltlotterie Genau gefördert. "alle wetter!"-Reporter Robert Hübner war vor Ort. Außerdem erfahren Sie in der Sendung, ob auch Sie zu den Gewinnern der Umweltlotterie Genau gehören. Moderation: Thomas Ranft.