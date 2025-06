Hanau: Mann schießt auf Auto mit zwei Insassen

Ein Mann soll am Freitagabend in der Ameliastraße in Hanau mehrfach mit scharfer Munition auf einen Mietwagen mit zwei Insassen geschossen haben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ermittelt sie deshalb wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 25-jährige Fahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt und flüchteten. Sie sollen mit dem Unbekannten verabredet gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.