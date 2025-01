In den hessischen Mittelgebirgen schneit es bereits seit letzter Nacht. Zur Freude vieler Hessen, die die letzten Ferientage für den Wintersport nutzen möchten. Die Bedingungen werden zum Wochenende hin immer besser, denn es wird so kühl, dass auch Kunstschnee produziert werden kann. Im Sommer hingegen wurden über Nordhessen erstaunlich viele sehr starke Blitze registriert. Woran dies lag, klären wir heute in unserem Gastgespräch. Unser alle wetter!-Reporterin Laura Di Salvo war heute im Opelzoo unterwegs und hast sich angeschaut, welche Tiere sich über die übrig gebliebenen Weihnachtsbäume freuen…