Bei einem schweren Unfall ist eine 56-Jährige auf der A7 bei Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) verletzt worden.

Veröffentlicht am 21.06.25 um 23:55 Uhr

Laut Polizeibericht rollte am Samstag gegen 18 Uhr ein Traktor mit einem Ladewagen voller Heuballen aus einem angrenzenden Feld über die Böschung auf die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte in den Traktor. Sie kam in eine Klinik. Ein Bauer hatte das Gespann auf einem Hügel abgestellt, bevor es sich löste.

Die A7 wurde für über vier Stunden voll gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro.