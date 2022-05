Gewitter bestimmen heute die Wetterlage in Hessen. Wie sich die Gewitterfront bewegt hat und worauf wir uns in Hessen in der Nacht noch einstellen müssen, erfahren Sie in der heutigen Sendung. Mario Hergesell vom Hessichen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie betrachtet die aktuellen Grundwasservorräte in Hessen und zeigt auf, was das regenreichere Winterhalbjahr gebracht hat. Außerdem war unser "alle wetter!"-Reporter Jochen Schmidt heute im Botanischen Garten in Frankfurt unterwegs.