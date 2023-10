Achtung Nebel! Nebelwände können nicht nur plötzlich die Sicht nehmen, es kann auch rutschig werden. Wann darf oder muss die Nebelbeleuchtung am Auto eingeschaltet werden? "alle wetter!"-Reporter Robert Hübner war im botanischen Garten Frankfurt und stellt Gehölze mit besonders ansprechender Herbstfärbung vor. Elke Rustemeier vom Deutschen Wetterdienst zeigt Veränderungen in Niederschlagsmustern auf und wie sich diese regional in Dürre- oder Starkregenereignissen zeigen.