Die Initiative Domäne Oberfeld hat sich mit dem Umweltprojekt „Erhalt, Pflege, Nutzung und Weiterentwicklung von Streuobstwiesen“ bei der Umweltlotterie beworben und den Zusatzgewinn in Höhe von 5.000 Euro erhalten. Worum es genau in dem Projekt geht und was mit der finanziellen Unterstützung von Lotto Hessen realisiert werden kann, erfahren Sie von unserer „alle wetter!“-Reporterin Laura Di Salvo.