Wetterumstellung mit Regen und Rutschgefahr in Hessen. Arktische Kälte in Nordamerika, die wiederum dafür sorgt, dass Sturmtiefs nach Europa gelangen. In der Wetterküche ist Bewegung. Tornados, Solarkraft und Plasmablitze sind nur ein paar der Themen die man in im Mitmach-Museum Experiminta in Frankfurt selbst ausprobieren kann. Einiges hat direkt oder indirekt sehr viel mit Wetter zu tun. "alle wetter!"-Reporter Robert Hübner war dort, hat ausprobiert und gespielt. Bei der Energiewende in Deutschland wird Fachkräftemangel zum Problem. Dr. Achim Dercks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer zeigt auf, wie die dennoch die Klimaneutralität erreicht werden soll.