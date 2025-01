Einige Winterpilze benötigen Frost, um die sichtbaren Fruchtkörper zu bilden. In diesem Jahr sind die Winterpilz-Bedingungen in Nordhessen besonders gut, hat heute unser „alle wetter!“-Reporter Jochen Schmidt vom Pilz-Experten Gereon Schoplick erfahren. Viele davon sind allerdings nicht essbar. Mehr um 19:15 Uhr. Weitere Themen: mehr Hochdruckwetter, viel Sonne am Samstag, klimaresistentes Bauen. Moderation: Simone Kienast.